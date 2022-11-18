شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب الجزائر يخطف بطاقة التأهل للمونديال من أنياب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع منتخب مصر حلم التأهل لكأس العالم 2010 حينما خسر من منتخب الجزائر بهدف دون رد سجله عنتر يحيى في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 2009، فبعدما ظن المصريون أن حلم التأهل لكأس العالم بات قريباً بعد الفوز على الأشقاء الجزائريين بهدفين نظيفين فى استاد القاهرة بالجولة الأخيرة للتصفيات بهدف عمرو زكى ورأسية عماد متعب القاتلة، صعد الفريقان لمواجهة فاصلة بعد فوز الخضر بثلاثية مقابل هدف ذهاباً، واغتال عنتر يحيى أحلام المصريين بهدف قاتل صعد به الأخضر لمونديال 2010.

الهدف الذى سجله المنتخب الجزائرى جاء من خطأ دفاعى مصرى، ليجد عنتر يحيى الكرة أمامه ويسددها بقوة فى شباك الحضرى.

وكانت مصر شاركت فى ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1934 و1990 و 2018 وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى الثلاث مناسبات، وسجلت 5 أهداف واستقبلت 12 فى سبعة مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وخمسة هزائم).

وكان منتخب الفراعنة قد شارك فى مونديال روسيا 2018 في أخر ظهور له، وخسر أمام أوروجواى بهدف، وأمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما الهزيمة من السعودية بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصرى.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.