طاقم حكام كويتى لإدارة ودية مصر وبلجيكا اليوم.. تعرف عليه

القاهرة - سامية سيد - يدير مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في الودية المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة فى الكويت، طاقم حكام كويتي يضم كلاً من: على شعبان وعبد الله العنزى وسيد على وعمار عشقناني وعبد الله جميل حكم فيديو، وسعود الشملي مساعد فيديو.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم، الجمعة، أمام نظيره البلجيكي، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة ودية يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وينطلق اللقاء بين المنتخبين مصر وبلجيكا الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجارى على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، عند الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة بتوقيت القاهرة - مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت دولة الإمارات.

وقرر الاتحاد الكويتى لكرة القدم إسناد المباراة الودية إلى الحكم الكويتى علي محمود، حكما للساحة في اللقاء المنتظر، ويعسكر الفراعنة في الكويت منذ الأحد الماضي، فيما وصل المنتخب البلجيكي للكويت الثلاثاء الماضي.

تاريخيًا، لم تحقق بلجيكا الفوز على مصر طوال تاريخ مواجهات الفريقين الممتد منذ أكثر من 100 عام سوى في المواجهة السابقة فقط عام 2018 ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العالم في روسيا، والتي انتهت بفوز بلجيكا (3-0).

قبل ذلك لعبت مصر مع بلجيكا 3 مباريات شهدت تفوق مصري كاسح، البداية كانت عام 1920 وفازت مصر على الأراضي البلجيكية (4-2)، ثم غابت المواجهات بين الفريقين لعشرات السنين، أما المواجهة الثانية حدثت عام 1999 حيث كانت مصر تستعد للمشاركة في كأس القارات بالمكسيك، وفاز رجال المدرب الراحل محمود الجوهري آنذاك بهدف نظيف، فيما اصطدم الجيل الذهبي للفراعنة بمنتخب بلجيكا عام 2005، بقيادة المدرب المخضرم حسن شحاته، وفازت مصر باكتساح (4-0) في القاهرة.