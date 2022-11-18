الامارات | محمد صلاح ينهي عداوة 4 سنوات مع راموس في دبي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى النجم المصري محمد صلاح، عداوة 4 سنوات مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، وذلك خلال تواجد اللاعبين في دبي خلال حفل "غلوب سوكر دبي" العالمي، الذي توج فيه اللاعبين رفقة عدد أخر من اللاعبين بجوائز الأفضل في العالم.

وخلال حضور محمد صلاح، إلى مكان الحفل وخارج القاعة الرئيسية تقابل صلاح مع راموس وإبراهيموفيتش، وهو ما دفع صلاح إلى معانقة النجم الإسباني سيرجيو راموس، وكذلك إبراهيموفيتش، ليظهر اللاعب سعادته بمقابلة راموس، ليقفل بذلك صفحة قديمة من العداوة بين الجماهير المصرية خاصة وراموس، عقب تعرض محمد صلاح للإصابة من قبل اللاعب الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا وخروجه مصابا من المباراة وقبل انطلاق كأس العالم بأيام قليلة كادت أن تتسبب في ابتعاد صلاح عن المونديال في ذلك الوقت.

وانتشر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد صلاح أثناء حضور لحفل غلوب سوكر، وهو يعانق راموس، ولاقى الفيديو ردود أفعال إيجابية.

وكان راموس قد تسبب بإصابة صلاح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018، والتي أقيمت في مجمع أولمبيسكي الرياضي، بالعاصمة الأوكرانية كييف وجمعت بين ريال مدريد وليفربول، وتدخل راموس بقوة على صلاح وأسقطه أرضا من كتفه، بعدها لم يكمل نجم ليفربول المباراة، وخرج في الدقيقة العشرين مصابا متألما وهو يبكي على عدم إكمال مواجهة النهائي.

وأثار هذا التدخل حينها غضب الجماهير خاصة المصرية، كون الواقعة سبقت انطلاق مونديال روسيا 2018 بأيام قليلة، وانهالت الانتقادات والشتائم على المدافع الإسباني.