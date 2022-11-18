موعد مباراة مصر وبلجيكا في الكويت والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض منتخب مصر لقاء ودي مع منتخب بلجيكا على أرض ملعب استاد جابر الأحمد الدولي .

من المقرر أن تقام مباراة مصر وبلجيكا الودية على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

وتقام المباراة في إطار استعدادات منتخب بلجيكا للمنافسة في كأس العالم 2022، فيما يستعد منتخب مصر لاستئناف مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في مارس المقبل.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة مصر وبلجيكا عبر القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية والرياضية المغربية.