شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. 15 دقيقة تدريبات فى الجيم ومحاضرة مع كولر وفقرة ترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمباريات المقبلة. وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالتدريبات خلال الفترة الحالية.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص تدريبات بدنية فى الجيم لمدة 15 دقيقة، قبل استكمال المران فى الملعب، والذى اشتمل على فقرة ترفيهية أدى خلالها اللاعبون تدريبات متنوعة في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية.

وخاض حراس الفريق تدريبات مكثفة تحت قيادة ميشيل يانكون، فيما واصل محمد عبدالمنعم ومحمود متولي أداء برنامج التأهيل بالجري حول الملعب.

ويتدرب الفريق على فترة واحدة غدا السبت، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها 27 من الشهر الجارى.