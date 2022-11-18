شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى لودية مصر وبلجيكا بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لودية منتخب مصر وبلجيكا عن اراتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، بينما يرتدي منتخب بلجيكا القميص الأبيض والشورت الأزرق والشراب الأبيض.

حضر الاجتماع الفني محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات وعلي محمد إداري المنتخب ومحمد مراد المنسق الإعلامي ومحمد عبد الحليم مصور المنتخب.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة مساء اليوم الجمعة أمام نظيره البلجيكي، وديًا، وذلك على استاد جابر الأحمد بالكويت، في تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.



موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية في الكويت موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية في الكويت وينطلق اللقاء بين المنتخبين مصر وبلجيكا الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري على أرض ملعب استاد جابر الأحمد الدولي، عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.



الزميل محمد مراد منسق المنتخب الوطني خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر وبلجيكا



الاجتماع الفني لمباراة مصر وبلجيكا الودية



الاجتماع الفني لمباراة مصر وبلجيكا



الاجتماع الفني لودية مصر وبلجيكا