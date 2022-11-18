«للأسف اتحاد الكرة أوهمنا» .. فرج عامر يكشف كواليس «فشل إعادة مباراة السنغال»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب ، والمذاع على قناة ام بي سي مصر ، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، فرط في حق مصر بإعادة مباراة السنغال، في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر : «كل الإعلام العالمي والصحافة العالمية، خاصة في إنجلترا وفرنسا، أفردوا صفحات وموضوعات على هذا الملف، خاصة التلاعب بالليزر، ولكن للأسف اتحاد الكرة أوهمنا أنه سيذهب للمحكمة الرياضية وأوهمنا أنه سيستعين بمحامي»>

وأضاف المهندس محمد فرج عامر مؤكداً تقصير اتحاد الكرة في الأمر قائلا :«فيفا، لم يرسل الورق الخاص بالقضية لاتحاد الكرة وجميع أعضاء اتحاد الكرة خافوا على مراكزهم ولم يحصلوا على الورق من الفيفا، ولم يرسلوا أي محامي للمحكمة الرياضية»

وتابع عامر مدافعاً عن نفسه : «أنا كراجل مصري أظهرت حق مصر، وأنا مقولتش حق مصر من دماغي، الناس العالميين والمتخصصين قالوه وأظهروه، ولكن اتحاد الكرة لم يدافع عن حق مصر».

واختتم : «اتحاد الكرة لم يدافع عن حق مصر بشأن إعادة مباراة السنغال ،وأتوقع فوز فرنسا أو بلجيكا إنجلترا ببطولة كأس العالم».