شكرا لقرائتكم خبر عن الاستك المطاط طريقة تأهيل باهر المحمدى من شد العضلة الضامة فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى باهر المحمدى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية على ملعب عبد الرحمن أنوس تحت إشراف الإسباني ديفيد بيستيرو مخطط الأحمال من خلال استعمال ”الاستك المطاط”، بهدف تقوية العضلات قبل أن يؤدى تدريبات أخرى بالكرة بشكل منفرد بعد إصابته بشد فى عضلة الضامة خلال معسكر منتخب مصر.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قد استبعد مدافع الدراويش من ودية بلجيكا المقرر لها اليوم الجمعة على أحد ملاعب الكويت بداعى الإصابة.

وعاد المحمدي من السعودية فى الساعات الماضية بعدما حصل على إجازة سريعة من الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش من أجل أداء مناسك العمرة.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة مضيفه فاركو الإربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات بطولة الدوري الممتاز.