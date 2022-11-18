موعد مباراة مصر وبلجيكا اليوم والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره البلجيكي، وديًا، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

تقام ودية مصر وبلجيكا فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، على ملعب "جابر الأحمد" فى تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي فى شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على القنوات الرسمية لدولة الكويت، بالإضافة لشبكة قنوات أون تايم سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الوديةالقيمة التسويقية لمصر وبلجيكا

بلغت القيمة التسويقية للاعبى منتخب مصر نحو 137.65 مليون يورو، بعد ما كانت حوالي 23.8 مليون يورو، ويعد محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو أغلى لاعبي الفراعنة، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 80 مليون يورو، ويأتى خلفه محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون التركي بـ10 ملايين يورو، وخلفه يأتى محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بقيمة 9 مليون يورو، ثم يأتي في المرتبة الرابعة والخامسة كلاً من عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج، ومصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، بقيمة 6 ملايين يورو.

فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب بلجيكا 563 مليوناً و200 ألف يورو، وتصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة أغلى لاعبي المنتخب الوطنى فى مباراة بلجيكا بقيمة وصلت إلى 80 مليون يورو، متساوياً مع البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، والذى يعتبر أغلى لاعب فى قائمة منتخب بلاده أيضاً.