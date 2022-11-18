شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، أمام نظيره البلجيكي، وديًا، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.
وتعد المواجهة تجربة مهمة لروى فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتى مالاوى فى شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
ولعب محمد صلاح 83 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 45 هدفا، لكن آماله خابت بعدم التأهل مع الفراعنة لكأس العالم 2022 فى قطر.
وجاءت أبرز الجوائز الفردية التى حصل عليها الدولي المصرى محمد صلاح خلال مسيرته الكروية كالتالي:
جائزة جلوب سوكر 2022 لأفضل لاعب فى العالم بتصويت الجماهير:
أفضل لاعب في نادي ليفربول: 2022
جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم: 2017–18،2020-2021، 2021-2022.
جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير مايو 2018 – 2022.
جائزة لاعب الموسم فى الدورى الإنجليزى الممتاز: 2017–18.
جائزة بوشكاش لأفضل هدف: 2018.
جائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم: 2018 و2021.
جائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي: 2021.
جائزة الحذاء الذهبى فى الدورى الإنجليزى الممتاز: 2017–2018، 2018–2019، 2021-2022.
جائزة أفضل صانع للأهداف "مستر أسيست": 2021-2022.
جائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا: 2012
جائزة أفضل لاعب فى دورى السوبر السويسري: 2013
جائزة أفضل لاعب عربى من جلوب سوكر: 2016
جائزة الأسد الذهبى لأفضل لاعب فى أفريقيا (مقدمة من جريدة المنتخب المغربية): 2017
جائزة بى بى سى لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي: 2017-2018
جائزة أفضل لاعب أفريقى خلال العام: 2017- 2018.
جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا: 2017–18.
جائزة القدم الذهبية: 2021.
جائزة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا المقدمة من الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: 2021.
جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز المقدمة من بى بى سي: 2021.
حصل صلاح على الحذاء الذهبى الثالث له ، إلى جانب سون هيونج مين من توتنهام هوتسبير، بتسجيل 23 هدفًا من 35 مباراة فى الدورى الممتاز.
وحصل صاحب القميص رقم 11 أيضًا على جائزة صانع الألعاب فى الدورى مقابل 13 تمريرة حاسمة فى الموسم- أكثر من زميله ترينت ألكسندر-أرنولد، الذى تم ترشيحه أيضًا لجائزة .PFA