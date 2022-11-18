شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ومثيرة فى الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، أمام نظيره البلجيكي، وديًا، باستاد جابر الأحمد بالكويت، فى تجربة يسعى من خلالها الفراعنة لتقديم مستوى مميز يليق بتاريخ الكرة المصرية، بينما يسعى منتخب بلجيكا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمشاركة فى كأس العالم قطر 2022.

وتعد المواجهة تجربة مهمة لروى فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتى مالاوى فى شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ولعب محمد صلاح 83 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل خلالها 45 هدفا، لكن آماله خابت بعدم التأهل مع الفراعنة لكأس العالم 2022 فى قطر.