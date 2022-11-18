شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة اليوم قبل التحضيرات النهائية لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، لاعبيه راحة سلبية اليوم، الجمعة، من التدريبات، وذلك من أجل التقاط الأنفاس.

ويستعد الفريق فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتباراً من غد، السبت، على ملعب أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

ويتطلع الدراويش لحصد نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندري بعد التعثر في أول جولتين أمام الأهلى وغزل المحلة.