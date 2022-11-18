شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب أداء خماسى الأهلى الدولى اليوم أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى مباراة مصر وبلجيكا الودية المقرر لها الخامسة عصر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الكويت وذلك لمتابعة لاعبى المارد الأحمر المتواجدين في صفوف الفراعنة.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب مصر تواجد 5 لاعبين من الأهلى بعد إصابة محمود متولى واستبعاد محمد شريف وأحمد عبد القادر، وتعذر انضمام ياسر إبراهيم بسبب الإجهاد، وهم: "محمد الشناوى وأكرم توفيق وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر".