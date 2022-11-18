شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات "دغموم" أمام الزمالك بسبب إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها الجزائري عبد الرحيم دغموم نجم خط وسط المصري بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر يستوجب خضوعه لجلسات تأهيلية تستمر لنحو أسبوعين ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق، أن الجهاز الطبي بدأ بالفعل في أولى مراحل علاج اللاعب وذلك عن طريق الحقن بالبلازما وهي الخطوة التي يسعى من خلالها الجهاز الطبي للعمل على سرعة تماثل اللاعب للشفاء ، مضيفًا أن اللاعب سيخضع كذلك لجلسات تأهيلية مكثفة، على أن يتم مناظرة اللاعب بشكل دوري خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد مدى تحسن حالته وبالتالي انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.