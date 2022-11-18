شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير في برنامج تدريب الأهلي اليوم بقرار من كولر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالأهلي مرانه اليوم ،الجمعة، على فترة واحدة حسب تعليمات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر الذي قرر إقامة التدريبات اليوم، على فترة واحدة وليس فترتين كما حدث اليومين الماضيين وذلك ضمن استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة محلياً.

ويواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، حيث يكتفي الجهاز الفني بمران واحد اليوم حسب البرنامج الذي حدده مسبقًا، ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وأنهى الأهلي مرانه الثاني أمس ،الخميس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة ، وقاد أندريس اندويا، مدرب الأحمال؛ اللاعبين في فقرات تدريبية في الجيم، قبل انطلاق المران الجماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما قاد مارسيل كولر، المدير الفني، اللاعبين في تدريبات فنية متنوعة بالمران، قبل أن يختتم فقرات التدريب بتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين. وحرص كولر على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

كما انتظم أليو ديانج لاعب وسط الفريق في فقرات المران الجماعي الذي اُقيم مساء الخميس،على ملعب التتش بعدما أدى جلسة تدريبات منفردة صباح أمس ضمن البرنامج التدريبي المحدد له للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الخلفية.

وغاب ديانج عن تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة كما غاب عن مباريات الفريق بسبب إصابة في العضلة الخلفية قبل أن يخوض برنامج تأهيلي طوال الأيام الماضية ليتعافى بعده من الأصابة التى أبعدته عن مباراتي الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري بالأمارات التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة ثم مباراة الداخلية بالدوري التى فاز فيها الأهلي أيضاً بأربعة أهداف لهدف.