شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يضع خطة عودة عمار حمدى للتدريبات بشكل تدريجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة خطة عودة عمار حمدى صانع العاب الفريق للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى خلال الأيام القليلة المقبلة.

واقترب عمار حمدى من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية مع نهاية فتر توقف مسابقة الدوري الحالية، بعدما قطع شوطا كبيرا من التأهيل عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية قبل أكثر من 6 أشهر، وينوى الجهاز الفني للأهلي الدفع بعمار حمدي فى التدريبات الجماعية بالتدريج قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وخاض عمار حمدي فترة تأهيل فى النمسا وقطر وداخل الأهلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها فى فبراير الماضي.