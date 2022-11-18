الامارات | «ذئاب دبي» يهزم «إي إم» في بطولة «نوفمبر» للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق «ذئاب دبي» الفوز على منافسه فريق «إي إم» بتسعة أهداف مقابل أربعة أهداف في بطولة نوفمبر الشهرية لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وجاءت المباراة قوية خصوصاً في شوطيها الأول والثاني، حيث صمد فريق «إي إم»، بينما ذهبت السيطرة بالكامل لفريق «ذئاب دبي» في الشوطين الثالث والرابع.

وتختتم البطولة يوم غد حيث تُقام مباراتان، الأولى في الثالثة إلا الربع لتحديد الثالث والرابع، والثانية في الرابعة عصراً على كأس البطولة.