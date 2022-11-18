الامارات | كايو: لا أصدق كيف أهدرت فرصة إحراز هدف أمام الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب المنتخب الوطني، كايو كانيدو، أنه لا يصدق كيف أهدر فرصة إحراز هدف في مرمى الأرجنتين خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، أول من أمس، وانتهت بفوز «التانغو» بخمسة أهداف دون رد.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: «لقد كانت مباراة رائعة من الجوانب كافة، موضحاً: «لم يكن تركيزنا على النتيجة، نحن نلعب أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، وأرى أن منتخب الأرجنتين هو المرشح الأبرز للفوز بلقب كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد».

وأضاف: «لقد لعبنا أمام أسماء هم من صفوة وأفضل اللاعبين في العالم، مثل ليونيل ميسي ونيكولاس أوتاميندي وليساندرو مارتينيز ولينادرو باريديس وغيرهم من اللاعبين، ولاشك أنها تجربة مفيدة جداً بالنسبة إلى المنتخب الوطني أن يلعب في هذا المستوى أمام فريق يضم أفضل اللاعبين في العالم». وتحدث لاعب العين عن الفرصة التي أهدرها أمام مرمى الأرجنتين عقب تلقيه تمريرة من علي صالح وكان المرمى خالياً من الحارس، قال: «لا أصدق كيف ضاعت هذه الفرصة لقد كانت فرصة سانحة للتسجيل، ولكن لا أعرف كيف تمكن مدافع الأرجنتين من إبعاد الكرة بشكل لا يصدق».

وأضاف: «بشكل عام أنا سعيد جداً بخوض هذه التجربة، ولا يمكن القول إن منتخب الإمارات لم يحقق فائدة من هذه المباراة، لأننا لعبنا في أجواء لم نتعود عليها بأن نشاهد الملعب مكتظاً بالجمهور، إلى جانب اللعب أمام فريق بقوة منتخب الأرجنتين». وتابع: «يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل إيجابي، وأن تكون هذه المباراة خطوة جيدة بالنسبة لنا من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، إذ إننا سنخوض منافسات خليجي 25 وكأس آسيا إلى جانب بطولة غرب آسيا، ولاشك أن اللعب مع منتخبات قوية يسهم في اكتساب اللاعبين الخبرة».

سكالوني يصدم جمهور الأرجنتين بعد مواجهة «الأبيض»

وجّه مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، صدمة إلى جمهور «التانغو» عقب فوز الفريق على المنتخب الوطني بخمسة أهداف دون رد، أول من أمس، ودياً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، موضحاً أن هناك عدداً من اللاعبين غير جاهزين للمشاركة في كأس العالم، وسيتم استبعادهم قبل انطلاق البطولة الأحد المقبل.

وقال سكالوني في تصريحات صحافية: «لدينا بعض المشكلات الصغيرة، ولدينا أيام لتحديد موضوع القائمة، ويمكننا التغيير».

وأضاف «نأمل ألّا يحدث ذلك، ولكن هناك احتمال لحدوثه، هناك من لم يكونوا لائقين للعب أو كانت هناك مخاطر من مشاركتهم».

وتابع: «تم استبعاد بعض اللاعبين من الفريق أمام الإمارات إما لأسباب الجاهزية أو بسبب عدم تفضيلنا المجازفة بهم».

وواصل: «لا يمكنني التأكيد أن اللاعبين بخير في الوقت الحالي، بشكل مبدئي هم في حالة جيدة، لكن عليك أن تكون حذراً في الدقائق التي يشارك بها اللاعبون».

وكشفت صحيفة «تي واي سي» الأرجنتينية أن كلاً من نيكولاس غونزاليس وباولو ديبالا وكريستيان روميرو وأليخاندرو بابو غوميز أبرز المرشحين للتغيير في القائمة.

ويشير بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه يمكن لكل فريق إجراء تغييرات قبل 24 ساعة من أول مباراة لأي منتخب في كأس العالم. ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة من كأس العالم بجوار منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب الأرجنتين مبارياته في كأس العالم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة السعودية، بينما ثاني مواجهات الأرجنتين ستكون ضد المكسيك 26 من الشهر نفسه، ويختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة بولندا في الـ30 منه.