الامارات | العاجل: «الصقور» سيتجاوز الظروف الصعبة في الدرجة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الفريق الأول لنادي الإمارات، عبدالله العاجل، أن فريق «الصقور» سيتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها، إثر الخسارة في آخر مباراتين أمام الجزيرة الحمراء والتعاون، في دوري الدرجة الأولى، مشدداً على أن الفريق سيعود بقوة إلى الواجهة، ويحسّن من ترتيبه على جدول دوري الدرجة الأولى.

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون بعودة (الصقور) للواجهة بقوة، وقد بحثنا عن أسباب الخسارتين مع الجهازين الإداري والفني لمعالجتها، لاستعادة نغمة الانتصارات، وكلنا ثقة بأن يكون اللاعبون على مستوى الثقة العالية التي يضعها مجلس إدارة النادي».

وختم «الفريق أصبح جاهزاً بعد عودة جميع لاعبيه وتعافيهم، وسيكون الصقور في يومه في المباريات المقبلة».

يذكر أن رصيد نادي الإمارات يبلغ 15 نقطة في المركز الخامس، وتنتظره مباراة مهمة في الجولة المقبلة مع نادي الحمرية.