الامارات | منصور بن محمد يتوّج الفائزين بجائزة «دبي غلوب سوكر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في الدورة الـ13 من جائزة «دبي غلوب سوكر»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات».

وشارك في التكريم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وعدد من القيادات الرياضية والحكومية. وفاز نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب، وحصل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء متابعي منصة «تيك توك»، ونال لاعب نادي نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين جائزة أفضل لاعب ناشئ، وفازت لاعبة نادي برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس بجائزة أفضل لاعبة، ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس نادي، ومدرب نادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب، ونجم نادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج سابقاً ديدييه دروغبا بجائزة أفضل سيرة لاعب. وفاز المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان الإيطالي ونادي مونزا الإيطالي الحالي أدريانو غالياني بجائزة أفضل مسيرة مدير تنفيذي، وفاز سيرجيو راموس نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الإسباني بجائزة أفضل مدافع، وتم منح جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى كل من النجم البرازيلي روماريو نجم المنتخب البرازيلي السابق، وواين روني نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي سابقاً، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي حالياً ولاعب المنتخب السويدي، كما فاز جوني كلافت بجائزة أفضل مكتشف مواهب، ورافائيلا بيمنتا بجائزة أفضل صفقة انتقال، وخورخي منديز بجائزة أفضل وكيل أعمال، وباولو مالديني وفريدريك ماسارا بجائزة أفضل مدير رياضي، وفاز نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم تسلمها إيميليو بوتراغينيو النجم السابق بالنادي، فيما ذهبت جائزة أفضل نادي للسيدات إلى نادي أولمبيك ليون لكرة القدم للسيدات تسلمها أوليفر بلانك مدير عام النادي، وفاز رينيه راموس بجائزة أفضل مسيرة وكيل لاعبين، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل مسيرة مدرب، وفاز خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدير تنفيذي.

الطريق إلى البطولات

كما سبق حفل تكريم الفائزين بجوائز «دبي غلوب سوكر» جلسة مسائية بعنوان «الطريق إلى البطولات» تحدث فيها لأول مرة اثنان من أشهر اللاعبين في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد بطل أندية أوروبا والعالم والمدافع الحالي لنادي باريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى والمهاجم الحالي لنادي ميلان الإيطالي، حيث تابع الحضور والمشاهدون عبر القنوات العالمية لأول مرة خارج الملاعب مواجهة بين النجمين بعد أن تواجها مرات عديدة داخل الملعب، حينما كان راموس مدافعاً في صفوف ريال مدريد وإبراهيموفيتش مهاجماً في صفوف برشلونة.

تطوير الموهوبين

بدأ الحدث الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً بجلسة صباحية في مقر مجلس دبي الرياضي عن استقطاب وتطوير الموهوبين، تحدث فيها كل من روي كوستا النجم السابق لنادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي وناديي فيورنتينا وميلان الإيطاليين سابقاً ورئيس نادي بنفيكا البرتغالي حالياً، ويوناي أيمري المدرب السابق لأندية فالنسيا واشبيلية وفياريال الإسبانية وباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي والمدرب الحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، والمدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيللو وجوليان وارد المدير الرياضي لنادي ليفربول.