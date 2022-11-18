الامارات | وصافة «الفورمولا 1».. الصراع الأبرز في «جائزة أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن سائقا فريقي فيراري، وريد بُل، شارل لوكلير المنحدر من إمارة موناكو، والمكسيكي سيرجيو بيريز، اليوم التجارب الحرة في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، الذي ينطلق بعد غدٍ، ويقام على حلبة مرسى ياس بأبوظبي. ويعد الجولة الختامية من بطولة العالم لـ«الفورمولا1». وسيكون الصراع الأبرز على مركز وصافة بطولة العالم للسائقين، بعد أن حسم السائق الهولندي ماكس فيرشتابين اللقب مبكراً مطلع أكتوبر الماضي للموسم الثاني على التوالي.

ويدخل لوكلير وبيريز جولة الختام وهما متشاركان المركز الثاني بالرصيد نفسه (290 نقطة لكل منهما)، وتبدو حظوظهما متساوية في تقديم سباق قوي يضمن في حال فوز أي منهما مركز الوصافة، أو احتلال مركز متقدم على حساب منافسه ضمن المراكز الـ10 الأولى المانحة للنقاط، بالإضافة إلى إمكانية استفادة أي منهما في صراعهما من النقطة الإضافية الممنوحة في كل جولة للسائق الذي يتمكن من تسجيل أسرع لفة.

ويستند المكسيكي بيريز، في حظوظه، إلى قدرات سيارته «ريد بُل» على صعيد عاملي الانسيابية والسرعة التي كانت وراء منح زميله في الفريق «فيرشتابين» الحسم المبكر للقب العالمي، خصوصاً أن فيرشتابين أكد في تصريحات صحافية الأحد الماضي على هامش جائزة البرازيل الكبرى، أن الفريق مستعد لإكمال ثلاثية الموسم، وإهداء زميله بيرز مركز الوصافة في بطولة العالم للسائقين، المكمل للقبي بطولتي العالم للسائقين، والصانعين، بعد أن حسم فريق «ريد بُل» لقب الصانعين في سباق جائزة الأميركيتين نهاية أكتوبر الماضي في الجولة 19 من موسم 2022.

بدوره يتطلع لوكلير إلى تقديم عروضه القوية، وللتعويض عن حادث الاحتكاك الأحد الماضي، الذي رافقه في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة البرازيل مع الأسترالي دانيال ريكاردو سائق فريق ماكلارين، وأجبر لوكلير على دخول نقطة الصيانة لإصلاح الأضرار في سيارته، والعودة إلى الحلبة في المركز الأخير.

ويأمل لوكلير أن يشق طريقه بنجاح لتجاوز منافسيه بمن فيهم بيريز، وإنهاء السباق بالمركز الرابع خلف زميله في فريق «فيراري» الإسباني كارلوس ساينز، مع العلم أن لوكلير دخل الجولات الأولى من الموسم، منافساً قوياً مع فيرشتابين، على لقب بطولة العالم، قبل أن يتعرض سائق فراري إلى العديد من الانسحابات والإخفاقات، أودت بضياع حلم تحقيقه للقب بطل العالم، والاكتفاء بالمنافسة على مركز الوصيف.

وتنصف إحصائيات الموسم الجاري، لوكلير على حساب بيريز، بعد أن نجح سائق فريق فيراري في الفوز بثلاثة سباقات خلاله، بتتويجه بلقب الجولة الافتتاحية في البحرين مارس الماضي، ثم أتبعه مطلع أبريل بالفوز بالجولة الثالثة في أستراليا، والانتظار حتى يوليو من العام الجاري لتسجيل الانتصار الثالث بفوزه في جائزة النمسا، مقارنة بانتصارين للمكسيكي بيريز، أولها مايو الماضي في الجولة السابعة في جائزة موناكو، ثم الفوز في الجولة 17 في جائزة سنغافورة في السابع من أكتوبر العام الجاري.

فيتيل يودع السباقات من حلبة ياس

يخوض بطل العالم أربع مرات، الألماني فيتيل سائق «أستون مارتن»، سباقه الأخير في عالم «الفورمولا1» وسيكون على حلبة مرسى ياس، بعد أن قرر في سبتمبر اعتزال السباقات التي استهلها منذ 2007، وخاض على مدارها 299 سباقاً مع فرق «ريد بُل» و«فيراري» و«أستون مارتن»، توج خلالها بألقاب 53 سباقاً، والصعود إلى منصات التتويج في 122 مناسبة. ويطمح فيتيل في الظهور الأخير إلى تقديم سباق وداعي يليق ببطل العالم لمواسم 2010-2011-2012-2013 التي حققها جميعها مع فريق «ريد بُل»، خصوصاً أن فيتيل سبق له أن تذوق طعم الانتصارات في حلبة مرسى ياس أعوام 2009 و2010 و2013.

فيرشتابين متعطش لمزيد من الأرقام القياسية

يدافع بطل العالم الهولندي فيرشتابين، في حلبة مرسى ياس عن لقبه في الموسم الماضي، الذي كان وراء تتويجه للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة العالم للسائقين، ووضع حدٍ لهيمنة بطل العالم السباعي البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس.

ويتطلع فيرشتابين، إلى إسدال الستار بالصورة المثلى على موسم استثنائي، بتكرار الفوز في حلبة مرسى ياس، الذي يضمن له مواصلة تحطيمه المزيد من الأرقام القياسية، بإضافة الانتصار الـ15 هذا الموسم، علماً بأنه كسر برقمه السابق (14 انتصاراً) هيمنة الألمانيين السابقين مايكل شوماخر وفيتيل أكثر السائقين تتويجاً في موسم واحد والبالغ 13 انتصاراً، وحققه من قبل شوماخر مع فيراري في 2004، وفيتيل مع ريد بول في 2013.

وبات فيرشتابين على أعتاب رقم جديد، وهو كسر رقم أعلى النقاط في موسم واحد، إذ لديه 429 نقطة، وكتابة فصل جديد بتاريخ البطولة، بعد أن نجح في سباق المكسيك الجولة 20 من الموسم الجاري من كسر الرقم القياسي المسجل باسم السائق البريطاني هاملتون في 2019 والبالغ 413 نقطة.

حسم السائق الهولندي ماكس فيرشتابين لقب بطولة العالم مبكراً مطلع أكتوبر الماضي.