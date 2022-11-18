الامارات | إعلان قائمة القوارب المشاركة في سباق «الشراعية 43 قدماً» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية، من بطولة دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويُقام غداً. وتعلن اللجنة المنظمة اليوم قائمة القوارب المشاركة التي ستخوض غمار المنافسات، حيث من المنتظر أن يتنافس النواخذة والملاك والبحارة على المراكز الأولى في الجولة الثانية، والتي تمثل ختام منافسات هذه الفئة في الموسم الجاري.

وشهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الملاك والنواخذة، حيث سجلت القوارب حضوراً متميزاً في الجولة الأولى والافتتاحية أكتوبر الماضي بمشاركة زادت على 80 قارباً أبحرت لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية قبالة شواطئ جميرا.