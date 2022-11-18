رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد السنغالى لكرة القدم، الخميس، غياب ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ الألماني، رسميا عن خوض منافسات كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب الإصابة.

وأكد أطباء المنتخب السنغالي فى مؤتمر صحفي، الخميس، استبعاد ساديو ماني من خوض منافسات مونديال قطر 2022 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وتعرض ماني للإصابة في مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن ضمن منافسات الدوري الألماني.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال ينافس في المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، بجوار منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.