شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها ونش الزمالك يفاضل بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلى.

ونش الزمالك يفاضل بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلى

يفاضل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بين قطر والإمارات لخوض البرنامج التأهيلى الخاص به بعد إجراء جراحة ناجحة بإنجلترا فى الأوتار الخلفية وعودته إلى القاهرة، حيث ينتظر اللاعب أخذ مشورة الجهاز الطبى للفريق الأبيض برئاسة محمد أسامة.

فيريرا يعدل موعد تدريب الزمالك بسبب مباراة مصر وبلجيكا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تعديل موعد التدريبات غدا الجمعة بسبب ودية المنتخب أمام بلجيكا.

الزمالك يترقب وصول ابراهيما نداي اليوم

يعود السنغالى إبراهيما نداى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم الخميس إلى القاهرة من أجل الانضمام لتدريبات الفريق الأبيض بعد تأخر اللاعب في العودة بسبب ظروف الطيران التي حالت بينه وبين الوصول إلى مصر في موعده المحدد له من قبل الجهاز الفنى.