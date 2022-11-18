شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 فى مقدمتها ، محمد الننى: نستعد للمستقبل بودية بلجيكا والغياب عن المونديال مازال يؤلمنا

محمد الننى: نستعد للمستقبل بودية بلجيكا والغياب عن المونديال مازال يؤلمنا

أكد محمد النني، لاعب منتخب مصر، أن مباراة المنتخب الودية أمام بلجيكا المقرر لها غدا الجمعة في الكويت صعبة ، وقال النني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "مباراة بلجيكا صعبة ونعلم انها مباراة كبيرة لكن منتخب مصر كبير ونستعد بها للمستقبل".

جلوب سوكر 2022.. محمد صلاح الأفضل فى العام الحالى بتصويت جماهير تيك توك

حصل الدولي المصري محمد صلاح على جائزة "تيك توك" لأكثر لاعب على موقع التواصل الاجتماعي بالعالم في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2022 المقام حالياً في الإمارات، ضمن فعاليات إكسبو دبي، وقبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

شاهد الأمطار الغزيرة تضرب ملعب جابر الأحمد خلال مران منتخب مصر بالكويت

تسببت الأمطار الرعدية التي هطلت في الساعات الأخيرة على ملعب جابر الأحمد بالكويت،ـ في تأجيل مران المنتخب الوطني الأخير بضع دقائق استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا، والمقرر لها غدا الخميس.

فيتوريا: منتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب ونقدر صعوبة مواجهة بلجيكا

تحدث روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عن مواجهة بلجيكا التي تجمع المنتخبين غدًا الخميس، موضحا أنه يحترم قوة وتاريخ المنافس ، وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلجيكا: "نواجه خصما كبيرا جدا يستعد لكأس العالم ونعلم أن المباراة صعبة لكننا مستعدون". آلام عضلية تبعد حمدي فتحي عن مران منتخب مصر حصل حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر على راحة من تدريبات المنتخب اليوم الخميس بعد شعوره بالام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات اليوم .

قفشة يعلن جاهزيته لمواجهة مصر وبلجيكا في الكويت.. صور

أعلن محمد مجدي قفشة، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، جاهزيته للمشاركة مع المنتخب الوطني غدا، عندما يواجه نظيره البلجيكي، في اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين غدا الجمعة في إطار استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022، ونشر قفشة صورا من مشاركته في تدريبات المنتخب وعلق: جاهز.

منتخب الشباب يهزم بنين بهدف عمر فايد في التجربة الودية الأولى.. صور