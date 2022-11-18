شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: جاهزون لتقديم نتيجة إيجابية أمام المنتخب الثانى على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، جاهزية الفراعنة لخوض مباراة بلجيكا الودية المقرر إقامتها غداً بدولة الكويت، وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "جاهزون لتقديم نتيجة إيجابية أمام المنتخب الثاني على العالم.. هيا بنا.. مصر".

وضم فيتوريا 24 لاعبا للمباراة هم: في حراسه المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي - محمد عواد، وفي خط الدفاع: عمر جابر - أكرم توفيق - أحمد حجازي - علي جبر - أسامة جلال - محمود علاء - محمد حمدي - حسين السيد، وفي خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور - محمود حمادة - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - محمود تريزيجيه، وخط الهجوم: أحمد حسن كوكا - مروان حمدي، ومصطفى محمد.

والتقى منتخبي مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.