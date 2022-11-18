شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد الله نصيب مدافع الاتحاد السكندرى في ودية الأردن و إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأردني عبد الله نصيب مدافع فريق الاتحاد السكندرى للإصابة خلال المشاركة في المباراة الودية لمنتخب بلادة أمام إسبانيا التي جمعتهم منذ قليل على ستاد عمّان الدولي والتي خسرتها الأردن بنتيجة 3 / 1 في آخر محطة لـ "لاروخا" قبل خوض بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق الأحد المقبل .

وتلقى الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري خبر إصابة مدافع الفريق بالحزن و التي على أثرها قام الدكتور عمر الاشلم طبيب الفريق بمتابعة اللاعب وتم حجز للاعب للعودة والاطمئنان عليه وعمل اشعة رنين يوم السبت القادم لمعرفة حجم الإصابة .

وجاء التشخيص المبدئي للمدافع الأردني عبد الله نصيب بجزع بالرباط الداخلي للركبة والتي على أثرها سوف يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوج بين الثلاث أسابيع .

و تغلب منتخب إسبانيا على مضيفه منتخب الأردن، بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء الخميس، على ستاد "عمان الدولي بالمدينة الرياضية"، ضمن استعدادات منتخب اللاروخا لخوض نهائيات كأس العالم 2022، فى ضيافة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى وحتى 18 ديسمبر المقبل.