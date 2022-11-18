شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس 17 / 11 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

أيمن أشرف يجرى فحوصات طبية على الركبة فى النمسا اليوم

يخضع أيمن أشرف، مدافع النادى الاهلى اليوم الخميس لبعض الفحوصات الطبية اللازمة فى النمسا بعدما سافر إليها أمس ويرفق أحمد أبوعبلة أيمن أشرف فى هذه الرحلة من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الطبية بعدما أشتكى الأخير من آلام فى الركبة.

يعقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى خلال الأيام الحالية جلسات عمل مكثفة مع جهازه المعاون من أجل التوصل إلى حلول بخصوص أزمة الغيابات التى تضرب الفريق حالياً خاصة فى مركز الدفاع والتى ظهرت بوضوح فى إصابة أكثر من لاعب، وهم محمود متولى ومحمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يرتدى " قناع" فى مران الأهلي بعد جراحة الأنف.. صورة