منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لودية بلجيكا بالكويت غدا.. صور

بدأ منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم تقسيمة أعقبها تسديد على المرمى من مختلف الزوايا، وحضر تدريب المنتخب جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي.

والتقى منتخبا مصر وبلجيكا في 4 مناسبات سابقة، تمكن الفراعنة في الفوز في 3 مباريات، بينما فاز منتخب بلجيكا في مباراة واحدة على منتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر عام 2018، انتهت بنتيجة 3 / 0 في إطار استعداد المنتخبين لكأس العالم في روسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء بشكل متوازن بسبب قوة المنتخب البلجيكي، حيث سيبدأ بتشكيل في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: أكرم توفيق، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي، وفي خط الوسط: محمد النني، أمام عاشور، محمود حمادة، وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.