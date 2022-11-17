الامارات | محمد بن راشد: استضافة قطر لكأس العالم محطة تاريخية لكل العرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن استضافة قطر لكأس العالم «إنجاز قطري»، مؤكداً أن «جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا».

وأضاف صاحب السمو في تدوينة عبر حسابه على شبكة «تويتر»: «استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب.. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي».

وتابع صاحب السمو: «جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله».

وينطلق مونديال قطر 2022 بعد غدٍ بمشاركة 32 منتخباً تتنافس على تحقيق أهدافها باختلاق الطموحات والواقع من بيها أربعة منتخبات عربية هي قطر «الدولة المضيفة»، السعودية، تونس والمغرب.

وتعدّ النسخة الحالية من كأس العالم الأولى التي تُنظّم في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها الأولى في هذا التوقيت من العام في نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل في وقت يكون فيه معدل درجات الحرارة في قطر عادة عند 25 درجة مئوية.

يُذكر أن قرعة كأس العالم وضعت قطر في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الإكوادور، السنغال وهولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية إنجلترا، إيران، أميركا وويلز، وجمعت الثالثة الأرجنتين، السعودية، المكسيك وبولندا، أما الرابعة فجمعت فرنسا، أستراليا، الدنمارك وتونس، والخامسة إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا واليابان، والسادسة بلجيكا، كندا، المغرب وكرواتيا، والمجموعة السابعة البرازيل، صربيا، سويسرا والكاميرون، والثامنة ضمت البرتغال، غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية.

نائب رئيس الدولة:

«نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي».

«تمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله».