ماذا تحمل في حقيبتك خلال حضور كأس العالم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حان وقت حزم الأمتعة لكأس العالم، فهو حدث لا يفوت، وتعتبر إقامته في منطقة الخليج للمرة الأولى فرصة استثنائية وتاريخية لا تعوض كثيرا.

وحتى تستمتع برحلة مشاهدة مباريات كأس العالم، لا بد من مجموعة خطوات مهمة تعرضها «مكة » عبر هذا التقرير.

تحديد الميزانية

الخطوة الأولى

تحديد ميزانيتك

السؤال الأول الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو كم سأحتاج من المال؟ الإجابة: «هذا يعتمد » لأنك فقط تعرف ما هو مهم لرحلتك.

هل تحتاج إلى إنفاق ما يعادل 10,000 ريال سعودي للسفر والإقامة لمدة أسبوع ومشاهدة بعض الألعاب؟ قبل كل شيء، انظر في نقاطك من خلال قطاف ونقاط موبايلي ونقاط شركات الطيران ونقاط بطائق الائتمان بعد أن تستفيد من النقاط وتوفر ما يمكنك توفيره حدد ميزانيتك

الخطوة الثانية

تحديد الأولويات: حدد أكثر ما تقدره...هل تشاهد فريقا / لعبة معينة؟ هل تشجع فرقا معينة؟ هل ستزور مناطق معينة؟هل ستحضر أي لعبة ؟ مدة إقامتك هذا إذن هو العامل الدافع لجميع القرارات الأخرى. سأشرح. إذا كنت تقدر فريقا / لعبة أكثر من أي شيء آخر ، فستحتاج أولا إلى معرفة وقت لعب فريقك ثم مرة أخرى، إذا كنت واثقا بنسبة 100 % من أن الذهاب

تحديد الأولوية

لى المباراة الافتتاحية أو نصف النهائي أو النهائي هو الأهم، فمن يهتم - يمكنك التخطيط لرحلتك بالفعل.

وإذا كانت أولويتك القصوى هي زيارة مناطق معينة، فيمكنك استخدام الجدول الزمني الأولي لبدء التخطيط لمرحلتك التالية من الرحلة (التذاكر) ولكن - بمجرد أن تتمكن من تحديد أولوياتك المحددة، يمكنك بعد ذلك البدء في التخطيط للخطوة التالية.

الخطوة الثالثة

وثائق السفر احرص على أن تحصل على تذكرتك الآن بعد أن أصبح لديك تذاكر وخطط رسمية، من الضروري أن تعرف وثائق السفر المطلوبة.

بالنسبة لروسيا 2018 ، كانت هناك حاجة لبطاقة المشجع «Fan ID» لحضور مباراة بتذكرة رسمية.

ما هي بطاقة المشجع ؟Fan ID إنها طريقة كأس العالم لمحاولة تقليل عدد التذاكر التي يتم إعادة بيعها في السوق السوداء.

الخطوة الرابعة

السفر والحجوزات كيف ستصل إلى البلد المضيف، وأين ستقيم، وكيف ستتجول؟ هل ستقود لقطر أم ستحلق لقطر حدد وسيلة تنقلك.

وثائق السفر

ستشكل الرحلات بلا شك جزءا كبيرا من ميزانيتك . لخفض التكاليف هنا في بعض المؤشرات: استخدم الأميال شركة الطيران أو بطاقة الائتمان الحياة تدور حول الخبرات وحضور كأس العالم هو الأفضل. ستنشئ ذكريات مدى الحياة وأصدقاء من جميع أنحاء العالم. إنه لأمر مدهش أن نشهد عن كثب كيف يمكن للعبة الجميلة أن توحد الغرباء والاختلافات الثقافية.

ماذا يجب أن يكون في حقيبتك؟

جواز سفر بطاقة التعريف الخاصة بك، هوية وجواز سفر تذاكر كأس العالم محفظة بطاقة الائتمان بطاقة خصم لمحات عالمية أو برامج التخفيضات نظارة شمسية قناع نوم دفتر- قلم قد تحتاجه مستلزمات دورة المياه فرشة أسنان، معجون أسنان معقمات ماكينة حلاقة وتشذيب للرجال أدوات نظافة شخصية

السفر والحجوزات

مسكن للصداع فبعد ساعة في الملعب من يصرخ مشجعا قد يصاب بالصداع مشط سترة واقية ضد البرد تذكر أن اللعب في نوفمبر لبس فريقك الذي ستشجعه-أدوات التشجيع الخاصة بك ملابس من قميص طويل الأكمام إلى السراويل الرياضية أحذية 3 بطاريات وشاحن إضافي سماعات