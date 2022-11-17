جلال القادري: المنتخب التونسي جاهز للمونديال

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وفازت تونس وديا أمام إيران بهدفين دون مقابل، الأربعاء، قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة للمونديال إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.وقال القادري في تصريحات للصفحة الرسمية الاتحاد التونسي لكرة القدم على شبكة التواصل الاجتماعي «مطمئنون لجاهزية اللاعبين فرديا وجماعيا.
كانت هناك عدة أشياء إيجابية والهدف من المباراة هو منح قدر أكبر من الثقة والانسجام للاعبين، وإيجاد الحلول في خطي الهجوم والدفاع».
وتابع القادري «حققنا نتيجة إيجابية على المستوى المعنوي والذهني. المهم أن نكون في أفضل حالاتنا مع بداية كأس العالم».
وتبدأ تونس مشوارها في المونديال بمواجهة الدنمارك، الثلاثاء المقبل، على استاد المدينة التعليمية، ويتوقع أن تحظى بدعم جماهيري كبير من أفراد جاليتها في قطر، ومشجعيها القادمين من تونس ودول الخليج وأوروبا.
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