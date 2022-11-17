ترشيح محمد صلاح لجائزة جلوب سوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي غادر معسكر الفراعنة في الكويت متوجها إلى دبي، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن صلاح غادر إلى دبي لحضور حفل جلوب سوكر في نسخته الثالثة عشرة، بعد وجود محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب.

ومن المقرر أن يعود صلاح للكويت فور انتهاء الحفل مساء اليوم للمشاركة في المباراة الودية أمام بلجيكا اليوم.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، حيث تضم محمد صلاح، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني.