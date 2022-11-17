شكرا لقرائتكم خبر ترشيح محمد صلاح لجائزة جلوب سوكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن صلاح غادر إلى دبي لحضور حفل جلوب سوكر في نسخته الثالثة عشرة، بعد وجود محمد صلاح نجم ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب.ومن المقرر أن يعود صلاح للكويت فور انتهاء الحفل مساء اليوم للمشاركة في المباراة الودية أمام بلجيكا اليوم.
وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية، حيث تضم محمد صلاح، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح محمد صلاح لجائزة جلوب سوكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.