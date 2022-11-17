شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يفوز على الطيران 7/3 ودياً استعداداً لأسوان بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق فيوتشر على نظيره الطيران بسبعة أهداف مقابل ثلاثة بالمباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري العام.

سجل أهداف فيوتشر ( بيلو " هدف " ، على الفيل " هدف " ، عبدالكبير الوادى " هدفين " ، الحاجى بارى " هدف " ، احمد عاطف " هدف " ).

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان فى الدوري العام، وطالب على ماهر اللاعبين بضرورة إغلاق ملف الكونفدرالية استعداداً لاستئناف مباريات الدورى العام، والتركيز على مواصلة النتائج الجيدة.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة أسوان 23 نوفمبر الجارى، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام، واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.