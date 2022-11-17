شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم سبورتنج بثنائية نظيفة استعداداً للاسماعيلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سموحة بقيادة مدربه طارق العشري على سبورتنج بثنائية نظيفة خلال المباراة الودية التى جمعتهما اليوم ،الخميس، على ملاعب سموحة في الأسكندرية.

أحرز أهداف سموحة محمد عصام و أحمد على أمين فى الشوط الثانى ، وشارك جميع اللاعبين باستثناء الذين شاركو فى الودية الأولى أمس والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لمثله.

ويستعد سموحة لعوده مباريات الدورى حيث سيلعب أمام الاسماعيلى والمقرر لها ٢ ديسمبر المقبل ، ومنح طارق العشرى لاعبي سموحة ، ٢٤ ساعه راحة سلبية غداً الجمعة على أن يعود للتدريبات الجماعية السبت في الخامسه مساء.

وأبدى العشرى رضاه على مباراتى سبورتنج ، موكداً أن الفريق أستفاد منهما كثيراً قبل إستئناف بطولة الدوري التى سيلعب فيها الفريق مباراة قوية أمام الاسماعيلي عقب إنتهاء التوقف الحالي .