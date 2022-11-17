شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: هدف نهائي القرن أغلى من الرابونا وطاهر وحمدي بيغلبوني "بلايستيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بعض تفاعلاته مع أسئلة الجماهير عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث أكد عمرو السولية أن الثنائي، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، يتغلبان عليه دائما في البلايستيشن.

وجاءت إجابات السولية على أسئلة متابعيه كالتالي: