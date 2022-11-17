شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: هدف نهائي القرن أغلى من الرابونا وطاهر وحمدي بيغلبوني "بلايستيشن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بعض تفاعلاته مع أسئلة الجماهير عبر حسابه الشخصي على انستجرام، حيث أكد عمرو السولية أن الثنائي، حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، يتغلبان عليه دائما في البلايستيشن.
وجاءت إجابات السولية على أسئلة متابعيه كالتالي:
- هتشجع مين في كأس العالم؟
البرازيل
- هدف نهائي القرن ولا الكعب المتحني؟
نهائي القرن
- لو ما كنتش لاعب كرة تحب تكون ايه؟
لاعب كرة
- لو كان نفسك تلعب في أوروبا كان نفسك أي نادي؟
- ايه المؤهلات التي تخلي أي حد يلعب في فريق عريق وعظيم زي النادي الأهلي؟
الموهبة وتفضل ورا حلمك
- مين بيكسبك في البلايستيشن ؟
حمدي فتحي وطاهر
- مين بيحب اخوه؟
اخويا أكرم توفيق
- دوري انجليزي ولا أسباني؟انجليزي.