شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى مشهور للاعبي منتخب الشباب: قدمتم اداء مشرف وننتظر الأفضل الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة منتخب الشباب على التواجد مع لاعبي المنتخب فور انتهاء مباراتهم أمام بنين وأثنى على المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين في ودية بنين الأولى التي انتهت بفوز شباب الفراعنة بهد دون رد.

وقال مشهور للاعبي منتخب الشباب أن المستوى الذى ظهروا عليه كان مشرفا ويليق بالكرة المصرية، لكنه طالبهم باستمرار التطور والتحسن وتقديم الأفضل في المباراة الودية الثانية.

وفاز منتخب الشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد سجله المدافع عمر فايد بالدقيقة 28، في التجربة الودية الاولي التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل، ويلتقى المنتخب الوطني للشباب مع نظيره البنيني مرة أخرى الأحد القادم.

وبدا محمود جابر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من احمد نادر لحراسة المرمى احمد رضا عمر فايد عبد الرحمن جودة للدفاع رافت خليل كريم الدبس طارق علاء خالد عوض واحمد نادر حواش واحمد عبد الرحمن ايشو واحمد شريف للهجوم .

وفي الدقيقة 33 طرد الحكم عبدالله العزيز السيد مدافع منتخب بنين لعرقلة احمد شريف المنفرد بالمرمي واجري المنتخب تغييره الاول بخروج احمد شريف المصاب ونزول محمد مرسي.



حلمى مشهور مع لاعبي منتخب الشباب