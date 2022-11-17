شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومجلس الإدارة النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي. وكتب الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مهنئا اللاعب: "يهنئ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام ومجلس الإدارة النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر في دبي."

وحصل الدولي المصري محمد صلاح على جائزة "تيك توك" لأكثر لاعب على موقع التواصل الاجتماعي بالعالم في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2022 المقام حالياً في الإمارات، ضمن فعاليات إكسبو دبي، وقبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم.

ووصل كل من النجم زالاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان بطل الدوري الايطالي في النسخة الماضية، والمدرب الشهير فابيو كابيلو.يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وجوزيه مورينيو (روما).

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادِ في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وتم استحداث جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ هذا العام يتنافس عليها كل من جافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي.