شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب بكامل محترفيه 3-2 وديًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى نظيره المغربي 3 - 2، فى لقاء ودى مثير أُقيم بالمغرب ضمن استعدادات الفراعنة للقاء زامبيا فى الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ ويلتقي الفريقان مرة ثانية الأحد.

أحرز ثلاثية مصر كلا من مصطفي ميسي ومحمد طارق ومحمد شحاته، بينما أحرز للمغرب منتصر لاهتيمي وأوكلى ياسين.

شهد المباراة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب ورئيس البعثة فى المغرب بصحبة ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب وعدد من مسئولى السفارة.

قدم المنتخب الأوليمبي مباراة رائعة وتألق لاعبوه بشكل يبعث الامل بأن هناك جيل مبشر قادم للكرة المصرية فى المقابل لم يكن المغرب ندا سهلا وبادل الفراعنة الخطورة ولعب بكامل محترفيه وأبرزهم، توازى نبيل وعمر الهلالى المحترفين فى إسبانيول الإسباني وشادى رياض المحترف فى برشلونة و بنجامين بوشيري المحترف فى سان ايتيان الفرنسي ومنتصر لاهتيمي المحترف فى طرابزون التركي وإسماعيل سايباري المحترف فى ايندهوفن الهولندي.

بداية أكثر من رائعة قدمها المنتخب الأوليمبي فى الشوط الأول، هاجم بضراوة وقدم لاعبوه فاصلا راقيا من الفنون الكروية أسفر عن هجمة منظمة قادها محمد طارق مررها إلى اسامه فيصل الذى هيأه إلى ميسي القادم من الخلف وضعها بمهارة عالية فى المرمي محرزا الهدف الأول فى الدقيقة السابعة .

اتخذ الفراعنة حذرا دفاعيا بعد هدف التقدم فى المقابل هاجم المغاربة بحثا عن هدف تصحيح الأوضاع، وسريعا استعاد الفراعنة السيطرة ومثلوا خطورة مستمرة على مرمي المغرب ، ولكن افتقدت الهجمات الدقة فى اللمسة الأخيرة، وعلى عكس سير المباراة ومن هجمة مرتدة وحيدة نجح المغرب فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة ٣٠ عن طربق منتصر لاهتيمي .

عاد المنتخب المصري لهجومه الشرس والضاغط وسط توجيهات لا تتوقف من ميكالى المدير الفني وسدد المدفعجى محمد أشرف الكرة ارتدت من المقص الأيسر تابعها محمد طارق المتألق محرزا الهدف الثاني فى الدقيقة 40.

توقفت المباراة بعض الوقت لإصابة العربي بدر بكدمة أثر تدخل عنيف من لاعب المغرب وقام الجهاز الطبي برئاسة د.طارق سليمان باسعاف اللاعب بعد خروجه متأثرا بالإصابة فى الفخد وحرص سليمان بصحبة د.صلاح عاشور اخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى اخصائي التأهيل على إجراء أشعة فورية للاعب بالمركز الطبي المتواجد بمجمع مركب محمد السادس وتم الاطمئنان عليه وسيتم تأهيله.

ارتفعت حرارة المباراة فى الشوط الثاني واستمر استحواذ الفراعنة وهيمنتهم على مجريات اللعب رغم تألق المغاربة، وفى الدقيقة 15 ومن ضربة ركنية ردت الكرة تابعها محمد شحاته قذيفة لا تصد ولا ترد سكنت الشباك محرزا الهدف الثالث وسط تفوق ساحق لاحفاد الفراعنة.

توالت هجمات الفراعنة الذين تلاعبوا بأسود الاطلسي وقدموا عروضا ممتعة وفاصلا من الجمل البرازيلية المتفق عليها مع مدربهم القدير ميكالى الذى أجري مجموعة من التغييرات لمشاركة اكبر عدد من اللاعبين حيث شارك كل من: عبد الرحمن عاطف أجويرو ومحمود جهاد ومحمد سمير وزياد كمال ومحمد حسام بيسو وحسام اشرف ومحمد مغربي ولم يختلف أداء البدلاء عن الأساسيين وواصل المنتخب سيطرته مع وجود بعض الثقة الزائدة بعد هز شباك المغرب بثلاثة أهداف..وقبيل النهاية احرز المغرب هدفه الثاني عن طريق أوكلى ياسين .

وبعد المباراة هنأ محمد بركات والجهاز الفني اللاعبين ويضم جهاز الفراعنة: ميكالى المدير الفنى وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي وليونياردو مدرب الأحمال ومحمود حرب المدير الإداري وجواو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين

.

جهاز المنتخب الأولمبى في ودية المغرب

السفير المصري يحضر المباراة



المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب



المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب



المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب



المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب

بركات في مباراة المنتخب الأولمبى والمغرب



المنتخب الأوليمبي يهزم المغرب