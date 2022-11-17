شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم الحرية بسداسية استعداداً لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال الفوز على نظيره فريق الحرية أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 6/0 بالمباراة الودية التي جمعتهم عصر اليوم ،الخميس، على ستاد العباسية الرياضى ضمن أستعدادات الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و كأس مصر .

و أحراز الأهداف كلا من محمود قاعود (هاتريك) و محمد حامد(هدفين) و موسي دياوارا (هدف) .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن من الفوز على سيراميكا و التعادل مع فاركو و سموحة .



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