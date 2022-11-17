بنزيمة يحصد جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب بالعالم

المنامة - ياسر ابراهيم - تُوّج الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية، مساء الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني.



وحصد بنزيمة الجائزة متقدماً على كل من المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي.



وجاء فوز بنزيمة بالجائزة تتويجاً لأدائه المميز الذي قدمه رفقة ناديه ريال مدريد خلال التتويج بالدوري الإسباني وببطولة دوري أبطال أوروبا.



لا سيما أن المهاجم ذا الـ34 عاماً، استطاع تسجيل 44 هدفاً وصنع 15 آخرين خلال 45 مباراة لعبها رفقة ناديه.



ويذكر أن كريم بنزيمة كان قد تُوج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهي الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، بعد أن ترشح لها 9 مرات مسبقاً.



جوائز غلوب سوكر الأخرى

من جهة ثانية، لم يخرج المصري محمد صلاح خالي الوفاض من الحفل، إذ تُوّج هو الآخر بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير عبر تطبيق "تيك توك" خلال حفل جائزة غلوب سوكر.



أما على مستوى المدربين فكانت جائزة "غلوب سوكر" من نصيب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.



فيما فاز رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بجائزة أفضل رئيس نادٍ.



أما باولو مالديني وفريدريك ماسارا من نادي ميلان الإيطالي، فقد حصدا جائزة أفضل مدير رياضي في العالم.



وعلى مستوى السيدات تُوّج نادي ليون الفرنسي بجائزة أفضل نادٍ، وبنفيكا البرتغالي كأفضل ناد من فئة الشباب.

(مواقع الكترونية)