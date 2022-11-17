رسمياً.. السنغالي ساديو مانيه يغيب عن كأس العالم في قطر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب النجم ساديو ماني عن بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في دولة قطر، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وقال الاتحاد إن ماني لم يتعاف من الإصابة التي لحقت به مؤخراً خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردير بريمن في الدوري الألماني، وبالتالي سيتم استبداله بلاعب آخر.

وكان مسؤول في الاتحاد السنغالي لكرة القدم قال إن المهاجم ساديو ماني سيغيب عن "المباريات الأولى" لكأس العالم في قطر بسبب الإصابة.

وقال عبدولاي سو، المسؤول في الاتحاد السنغالي: "سيتعين علينا خوض المباريات الأولى في غياب ساديو ومحاولة الفوز، لأن الفريق يملك 25 لاعباً آخر. لم يكن أحد يريد ذلك لكن هذا ما حدث لنا".

وانضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً لتشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم، والتي تنطلق يوم الأحد، رغم إصابته في الساق اليمنى خلال اللعب مع فريقه بايرن ميونخ الألماني قبل البطولة.

وقال أليو سيسي مدرب السنغال، إن ماني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم هذا العام، لا يحتاج لجراحة، لكن آماله في اللعب أمام هولندا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني تبدو ضعيفة، غير أن التطورات الأخيرة أكدت غيابه.

ويواجه منتخب السنغال أيضاً قطر صاحبة الضيافة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني والإكوادور في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في المجموعة الأولى لكأس العالم.

وتعرض المهاجم البالغ عمره 30 عاماً، الذي سجل ركلتي الترجيح الحاسمتين في فوز السنغال بنهائي كأس الأمم الإفريقية وفي مباراة الصعود لكأس العالم هذا العام، لإصابة في الساق اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على فيردر بريمن.

ولم يرافق ساديو ماني بعثة منتخب السنغال التي وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم، وظل في ألمانيا لمواصلة التعافي.

تعليق مدرب بايرن ميونيخ

وقال جوليان ناغلسمان، مدرب بايرن ميونيخ في وقت سابق: "في غضون عشرة أيام سنفحص (ماني) مرة أخرى، لنرى كيف سار تقدمه، وسنقرر وقتها. من الواضح أن (السنغال) تريده حقاً أن يلعب، ولكن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيكون الوضع الطبي. إذا لم يكن قادراً على اللعب فلن يلعب سواء أراد الاتحاد السنغالي ذلك أم لا".

وتسببت إصابة ماني في صدمة كبيرة بالسنغال، ونشر رئيس البلاد ماكي سال، تغريدة قصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تمنى فيها الشفاء العاجل للاعب.

وكتب ماكي سال: "ساديو، أتمنى لك الشفاء العاجل من إصابتك التي تعرضت لها في مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن".

وأتم: "كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي معك. بارك الله فيك".

(وكالات)