الامارات | المنتخب الإماراتي الأولمبي يهزم كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الإماراتي الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء اليوم على ملعب نادي الإمارات، ضمن معسكره الحالي المقام في إمارة رأس الخيمة .

وسجل هدفي المنتخب، محمد عبدالرحمن من ركلة جزاء، وأحمد فوزي .

ويلتقي المنتخبان مجددًا في المباراة الودية الثانية الأحد المقبل في الملعب نفسه.