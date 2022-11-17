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الامارات | المنتخب الإماراتي الأولمبي يهزم كوريا الجنوبية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإماراتي الأولمبي يهزم كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الإماراتي الأولمبي لكرة القدم على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، في المباراة الودية الأولى التي جرت مساء اليوم على ملعب  نادي الإمارات، ضمن معسكره الحالي المقام في إمارة رأس الخيمة .

وسجل هدفي المنتخب، محمد عبدالرحمن من ركلة جزاء، وأحمد فوزي .

ويلتقي المنتخبان مجددًا في المباراة الودية الثانية الأحد المقبل في الملعب نفسه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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