الامارات | إطلاق منتزه ريال مدريد الترفيهي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت "دبي باركس آند ريزورتس"، ونادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، شراكة حصرية طويل الأمد ولعدة سنوات لافتتاح أول تجربة ترفيهية للنادي في العالم في أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط.

ويعد فريق ريال مدريد من أشهر أندية كرة القدم في العالم، إذ يحفل سجلّه بأعلى الألقاب من الإنجازات المحلية والعالمية، حيث نال لقب "أفضل نادي في القرن الـ 20" من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويعتبر متنزه دبي باركس™ آند ريزورتس أول وجهة ترفيهية في العالم تقوم بهذه الشراكة الهامة مع نادي ريال مدريد.

تقدم التجربة الجديدة فرصة رائعة لعشاق "الساحرة المستديرة"، ومحبي الرياضة، والعائلات والأطفال من جميع الأعمار لدخول أجواء أعظم فريق كرة قدم في العالم، والتعرف عن كثب على ثقافة هذا النادي العريق، حيث سيستمتع الضيوف بعروض سمعية وبصرية مبهرة، وتجارب وألعاب تفاعلية، ووجهات ترفيهية مميزة؛ مستوحاة من الروح والشغف والنجاح التي جعلت من ريال مدريد «نادي القرن».

ومن المقرر افتتاح هذه التجربة الجديدة، التي توضع اللمسات الأخيرة على تصميماتها حالياً، خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث ستضم مجموعة من الوجهات الترفيهية المستوحاة من عالم ريال مدريد مثل المتحف، وجولات الركوب الترفيهية، وألعاب كرة القدم المهارية، ومنافذ المأكولات والمشروبات، ومتاجر التجزئة التي ستزخر بتذكارات مميزة من مسيرة الفريق الحافلة بالتألق والنجاحات.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي تشمل معلومات عن الأفعوانيات الفريدة، والفعاليات المميزة، والرياضات التفاعلية، والتجارب المثيرة التي ستغدو جزءاً من هذه الوجهة الجديدة.

وقال فيرناندو إروا، الرئيس التنفيذي، شركة دبي القابضة للترفيه: "يسرنا أن نضيف هذا المشروع الطموح إلى المشهد الترفيهي المميّز والمزدهر في دبي، ونحن سعداء باختيار نادي ريال مدريد الشهير لـ (دبي باركس آند ريزورتس) شريكاً مفضلاً للنادي في وقت نواصل فيه استقطاب أفضل العلامات الترفيهية العالمية إلى المنطقة. ويعد ريال مدريد من ألمع فرق كرة القدم وأكثرها شهرة في العالم، بما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات، وقاعدة جماهيرية واسعة في جميع أنحاء العالم. ونتطلّع لمنح عشاق الرياضة والعائلات والأطفال تجارب جديدة ومبتكرة، ودعم مجتمع الشباب المليء بالنشاط والحيوية في جميع أنحاء دولة الإمارات، فهذا المشروع الجديد يجسد رؤيتنا في المساهمة بتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة ومتميزة للسياحة العالمية".