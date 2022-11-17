بعد 4 سنوات من الإصابة الشهيرة.. صلاح يصافح ويعانق راموس في حفل جلوب سوكر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

صافح النجم المصري محمد صلاح، الإسباني سيرجيو راموس، وقاما بعناق بعضهما، خلال تواجدهما في حفل جوائز الأفضل جلوب سوكر، خلال العام الجاري 2022، ضمن فعاليات إكسبو دبي.

جاء ذلك بعد الواقعة الشهيرة بينهما، عندما تسبب راموس في إصابة صلاح بخلع في الكتف، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما واجه ليفربول نظيره ريال مدريد، وخسر وقتها الريدز بنتيجة 1-3، مما تسبب في غيابه عن المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بروسيا أمام أوروجواي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح راموس عدوا جماهير ليفربول والشعب المصري بشكل عام، بعدما حرم صلاح من الاستمرار في المباراة، حيث تلقى وقتها العديد من رسائل التهديد من جانب المشجعين.

كما صافح صلاح، النجم زلاتان ابرهيموفيتش قبل الدخول إلى قاعة الحفل المخصص لتسليم جوائز أفضل لاعب في العالم 2022.

وفاز صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور، من جلوب سوكر 2022، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، بإمارة دبي الإماراتية.

وحسم صلاح، الجائزة المقدمة من "تيك توك" في حفل جوائز جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور، بعد المنافسة مع كلًا من: "ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وتيبو كورتوا، وروبرت ليفاندوفسكي، ودي بروين، وإيرلينج هالاند".

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، تفوق على الثنائي محمد صلاح، والنرويجي إيرليج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.

كما فاز كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدير فني في العالم بحفل جوائز جلوب سوكر 2022.