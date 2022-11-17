صلاح أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور من جلوب سوكر (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - فاز النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور، من جلوب سوكر 2022، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، بإمارة دبي الإماراتية.

وحسم صلاح، الجائزة المقدمة من "تيك توك" في حفل جوائز جلوب سوكر كأفضل لاعب في العالم بتصويت الجمهور، بعد المنافسة مع كلًا من: "ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وتيبو كورتوا، وروبرت ليفاندوفسكي، ودي بروين، وإيرلينج هالاند".

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما، تفوق على الثنائي محمد صلاح، والنرويجي إيرليج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر.

كما فاز كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل مدير فني في العالم بحفل جوائز جلوب سوكر 2022.