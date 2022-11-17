شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة لـ "إيشو" بعد فوز منتخب الشباب على بنين وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشباب مكافأة مالية من جيبه الخاص للاعب أحمد عبد الرحيم إيشو، لاعب شباب الفراعنة وذلك بعد فوز المنتخب على بنين وديًا.

وشهدت المباراة تألق إيشو الذى راوغ دفاعات منتخب بنين في أكثر من مرة وصنع العديد من الفرص للتسجيل وكان أبرز لاعبي الفريقين في اللقاء.

وفاز منتخب الشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد سجله المدافع عمر فايد بالدقيقة 28، في التجربة الودية الاولي التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل، ويلتقى المنتخب الوطني للشباب مع نظيره البنيني مرة أخرى الأحد القادم.

وبدا محمود جابر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من احمد نادر لحراسة المرمى احمد رضا عمر فايد عبد الرحمن جودة للدفاع رافت خليل كريم الدبس طارق علاء خالد عوض واحمد نادر حواش واحمد عبد الرحمن ايشو واحمد شريف للهجوم .

وفي الدقيقة 33 طرد الحكم عبدالله العزيز السيد مدافع منتخب بنين لعرقلة احمد شريف المنفرد بالمرمي واجري المنتخب تغييره الاول بخروج احمد شريف المصاب ونزول محمد مرسي.