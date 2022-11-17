شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع انبي 1/1 في خامس وديات معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق انبي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ، ضمن استعدادات المصري لمباراته بدور الثمانية لبطولة كأس مصر 2022/2021 ، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك وهي المباراة المقرر اقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني نجح حسن علي في احراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثالثة عشر ، فيما أدرك فريق انبي هدف التعادل في الدقيقة الأربعين ، لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

بدأ ايهاب جلال المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد في حراسة المرمى ، يتقدمه الثلاثي اسلام أبو سليمة ، اسلام المزين ، عمرو طارق لخط الدفاع ، محمد جريندو ، اسلام عطية ، ايزي ايميكا ، حسن علي لخط الوسط ، محمد عنتر ، عمرو مرعي ، فرانك ايتوجا لخط الهجوم.

وشهد الشوط الأول الدفع بالثلاثي الياس الجلاصي وعبد السلام أحمد وأحمد جوهر بدلًا من فرانك ايتوجا واسلام عطية وعمرو طارق.

وفي الشوط الثاني دفع ايهاب جلال بتشكيل مكون من أحمد مسعود لحراسة المرمى ، أسامة الجزار ، محمد دبش ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، ابراهيم سعيد ، اسلام عطية كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهما الثلاثي مصطفى أيمن وعمرو المرسي وحسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أنتوني أُكبوتو.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من عمرو موسى وفريد شوقي وعبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ وأحمد شداد بدلًا من حسن علي وابراهيم سعيد ومصطفى أيمن وعمرو المرسي واسلام عطية.