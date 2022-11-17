شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يجرى أشعة بعد خروجه مصابا في ودية منتخب الشباب وبنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أحمد شريف لاعب منتخب الشباب لأحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد ما غادر مباراة المنتخب أمام بنين مصابا في الشوط الأول.

ورافق شريف طبيب المنتخب وحرص الجهاز الفني واللاعبين على متابعة اللاعب عقب انتهاء اللقاء، ومن المقرر أن تحدد هذه الأشعة مدى جاهزية اللاعب لمباراة بنين الثانية المقرر لها الأحد المقبل.

وفاز منتخب الشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد سجله المدافع عمر فايد بالدقيقة 28، في التجربة الودية الاولي التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر شهر فبراير المقبل، ويلتقى المنتخب الوطني للشباب مع نظيره البنيني مرة أخرى الأحد القادم.

وبدا محمود جابر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من احمد نادر لحراسة المرمى احمد رضا عمر فايد عبد الرحمن جودة للدفاع رافت خليل كريم الدبس طارق علاء خالد عوض واحمد نادر حواش واحمد عبد الرحمن ايشو واحمد شريف للهجوم .

وفي الدقيقة 33 طرد الحكم عبدالله العزيز السيد مدافع منتخب بنين لعرقلة احمد شريف المنفرد بالمرمي واجري المنتخب تغييره الاول بخروج احمد شريف المصاب ونزول محمد مرسي.