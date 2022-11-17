شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يختتم استعداداته قبل رحلة أسوان لخوض مباراة الرابطة. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختتم لاعبى فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو أستعداداتهم على ستاد غزل المحلة قبل السفر الى أسوان صباح غداً ،الجمعة، لملاقة فريق زهرة الجنوب في الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن يغادر لاعبى فريق غزل المحلة مطار القاهرة الدولى صباح الغد الجمعة في تمام الساعة السابعة صباحاً وخوض المران الختامي على الملعب الفرعى لاستاد أسوان في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وكانت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة قد أسفرت عن مواجهة غزل المحلة مع أسوان، ومن المقرر إقامة المباراة يوم 19 من الشهر الجارى، وتُقام على استاد أسوان، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وعلى صعيد آخر ، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين.



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