شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح بجائزة جلوب سوكر..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح وقطاع الكرة بالنادي تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي وجهاز الفريق الأول بقيادة شوقي غريب واللاعبين، التهنئة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزي ، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالعالم بتصويت جمهور تيك توك لعام 2022 من مؤسسة جلوب سوكر.

وحصد النجم محمد صلاح، الجائزة متفوقا على النجم هالاند بعد حصد كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم في الحفل الذي أقيم اليوم في دبي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علىالكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن ما حققه محمد صلاح إنجاز جديد يضاف لسجل أرقامه القياسية.

وأوضح المشرف على الكرة أن ما حققه النجم محمد صلاح يزيد من الشعور بالفخر بالنجم المصري وأحد أبناء نادي المقاولون العرب ومصدر فخر وسعادة دائمين للنادي والمصريين والعرب.